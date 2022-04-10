الاتحاد الألماني سيدفع «فيفا» لإنشاء صندوق لتعويض ضحايا مواقع بناء مونديال قطر

قال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الجديد إن الاتحاد سيدفع الاتحاد الدولي "فيفا" لإنشاء صندوق لتعويض أسر العمال الذين توفوا في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم في قطر.

وقال نيوندورف لبرنامج "داس أوكتوئيله شبورت شتوديو"على قناة "زد.دي.اف" في وقت متأخر من أمس السبت :"سأدعم هذا. نعلم بشأن الوفيات في مواقع البناء ولا نعلم كيف حال العائلات التي تعتمد على الأموال (التي كان يرسلهاالعمال)".

وقال نيوندورف :" ستكون بالطبع إشارة رائعة من القطريين ، وأيضا من فيفا، إذا أعلنوا أنهم سيدعمان مثل هذا الاجراء هنا".

وقال إن الاتحاد الألماني سيشارك في صندوق المساعدات هذا، ولكن الأمر يعود في البداية للاتحاد الدولي" ليرى ما إذا كانت هناك إمكانية، عبر فيفا، عبر الاتحادات، لإنشاء مثل هذا الوعاء الذي يمكن أن يساعد أيضا".

كما تواصل الاتحاد الألماني مع ليز كلافنيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم بعدما انتقدت قطر، البلد الذي يستضيف كأس العالم، خلال الجمعية العمومية للفيفا (الكونجرس) التي عقدت مطلع هذا الشهر.

وقالت كلافنيس لصحيفة "بيلد آم سونتاج" إنه سيكون هناك اتصال مع نينودورف غدا الاثنين.وأضافت :" نريد أن نتحدث بشأن ما يمكننا فعله بشكل ملموس سويا لتغيير شيء ما".

وأردفت :" وربما تكون بداية لتعاون مثمر طويل الأجل بين الاتحادين الألماني والنرويجي".