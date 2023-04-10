تدريب مديري الجمعيات الزراعية بالبحيرة على حوكمة صرف الأسمدة

أقامت مديرية الزراعة بالبحيرة تدريبا خاصا بنظام حوكمة صرف السماد بالجمعيات الزراعية، وذلك بقاعة التعاون الزراعي بالبحيرة.

وأكد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اهتمام الدولة بميكنة الخدمات التي تقدم إلى المزارعين من صرف مستلزمات الإنتاج وغيرها من الخدمات؛ لتدريب مديري الجمعيات التابعين لها والعاملين في منظومة صرف الأسمدة التدريب الخاصة بنظام حوكمة عملية صرف الأسمدة، ابتداء من إدخال خطة الجمعيات شهريا واعتمادها من الجهات المشرفة عليها وصولا إلى لجنة الأسمدة بالوزارة؛ ليتم شحن الأسمدة من المصنع مباشرة إلى الجمعية الزراعية عن طريق كروت مميكنة.

وبذلك يتم ضبط عملية شحن الأسمدة إلى الجمعيات طبقا لاحتياجاتها الفعلية حتى لا يؤدي إلى تكدس الأسمدة ببعض الجمعيات دون الأخرى، وكذلك توافر الأسمدة بالجمعيات على مدار الموسم، ما يسهل حصول المزارع على مستحقاته من الأسمدة فىي أي وقت طبقا لتعليمات لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى ضرورة الاهتمام بتدقيق الحصر الزراعي طبقا للمنزرع الفعلي على الطبيعة وصولا إلى حصول كل مزارع على ما يستحقة من أسمدة مدعمة طبقا للمقرارات السمادية المعتمدة، مؤكدا أن الصرف حاليا يكون من خلال كارت الفلاح.

كما وجه بسرعة حل المشكلات المتعلقة بالكارت، وكذا سرعة الانتهاء من تصحيح الأخطاء التي تبينت في الموسم السابق.

وتابع وكيل الوزارة أنه سيتم مرور اللجان المشكلة من الإدارات الزراعية والمديرية؛ لمتابعة مطابقة الحصر مع المنزرع الفعلي على الطبيعة، وسيتم محاسبة المقصرين، وكذلك الأمر بالنسبة لصرف الأسمدة.

وقال الدكتور ناجح عبدالمنعم، مدير إدارة الشئون الزراعية، إنه تم التنسيق مع مسئولي الشركة ومدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، على تقسيم حضور مديري الجمعيات على مدار 8 أيام تدريب، حيث يتم شرح طريقة عمل الخطة الشهرية للاحتياجات السمادية للجمعية؛ تمهيدا لاعتمادها إليكترونيا من الجهات المشرفة، وفي نهاية التدريب يتم تسليم كل منهم الكارت الخاص بالجمعية والرقم السري واسم المستخدم لكل جمعية.

كما تم تحديد مواعيد المراكز، حيث بدأت بمركزي دمنهور، وإدكو، ثم كفر الدوار، وحوش عيسى، والمحمودية، وأبو المطامير، وإيتاي البارود، ووادي النطرون، والدلنجات، وجناكليس، وأبو حمص، والرحمانية، وشبراخيت، ورشيد، واليوم الأخير الموافق 19 أبريل بمركز كوم حمادة.

يذكر أن الدورة بحضور المهندس إبراهيم القصاص مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، والمهندس محمود هليل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والمهندس حازم عبداللطيف مسئول كارت الفلاح بالمديرية، والمهندس عبدالغني أبو مسلم مدير إدارة دمنهور الزراعية، والمهندس شاهين فؤاد مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز دمنهور.