تفاعل الإعلامي عمرو أديب، مع إهدار لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، لهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لمباراة بيراميدز والأهلي، المقامة حاليًا على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين: «معقولة يا رمضان! ده إحنا في مضان، هو محمد الشناوي حبك يمسك دلوقتي، غريبة جدًا».



وفي وقت سابق، توقع الإعلامي عمرو أديب، فوز النادي الأهلي في مباراته أمام نادي بيراميدز، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين: «مفاجأة كبيرة بالنسبة لي لو الأهلي مكسبش، في أغلب الأحيان والظن إن الأهلي سيفوز بالمباراة ويحصل على الكأس، إلا لو حصلت مفاجأة غريبة وبيراميدز يغلب».



ولفت إلى أن الأهلي فاز 37 مرة بكأس مصر، على مدار البطولة الممتدة لـ90 موسمًا، منوهًا أن المباراة شهدت مجموعة من الأخطاء للاعبي دفاع النادي الأهلي.



وتوقع أن ينهي الأهلي المباراة في منتصف الشوط الثاني، ثم يحصل على الكأس إلا بحدوث مفاجأة وصفها بـ«الكبيرة» متعلقة بفوز بيراميدز، مشيدًا بجمهور النادي الأهلي.



وأكمل: «جمهور الأهلي عامل حالة جميلة أوي وتبسط على رأي أحمد أمين في مسلسل (الصفارة)، هم متأثرون بالحالة في مباراة الهلال، وأتوقع في الشوط الثاني إن الأهلي هيخلص لأسباب كثيرة والإحساس».