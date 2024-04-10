السياحة: تشكيل غرفة عمليات خلال عيد الفطر لمتابعة أحوال السائحين

شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من /الثلاثاء/ وحتى يوم /الأحد/ المقبل 14 أبريل الجاري، وذلك لتلقي وبحث أي شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظاً على سلامة السائحين والمواطنين.

من جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أنه تم توجيه ممثلي غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التي ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المُخطر بها.

وأضافت أن لجان الوزارة على متابعة مستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال تواصل غرفة العمليات بشكل دائم ومستمر مع لجان الوزارة المتواجدة بالمطارات.

ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل لتلقي كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، وكما يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف 01550008630 - 01550008633.