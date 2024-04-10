 إسرائيل: هاجمنا بنية تحتية عسكرية سورية يستخدمها حزب الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: هاجمنا بنية تحتية عسكرية سورية يستخدمها حزب الله

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 12:00 ص

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهاجمة بنية تحتية عسكرية في سوريا يستخدمها حزب الله اللبناني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث: "يحمل الجيش الإسرائيلي النظام السوري المسئولية عن جميع الأنشطة التي تجري داخل أراضيه ولن يسمح بأي محاولات للقيام بأعمال قد تؤدي إلى ترسيخ جماعة حزب الله على الجبهة السورية"، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كما هاجم جيش الإسرائيلي عددا من مراكز المراقبة التابعة لجماعة حزب الله والبنية التحتية في جنوب لبنان.

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