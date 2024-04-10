تقارير: تريزيجيه مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضحت تقارير صحفية تركية مساء اليوم الأربعاء، عن ترشح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور، للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع "61trabzonhaber" التركي، أن تريزيجيه مرشح للعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي في ظل المستويات التي يقدمها مع فريق طرابزون سبور بالإضافة إلى ما قدمه خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر.

وأضاف أن بإمكان نادي طرابزون سبور الحصول على أموال مضاعفة من قيمة الصفقة في 2022.

وأشار الموقع التركي إلى أنه من الممكن بيع "تريزيجيه" مقابل (13 مليون جنيه إسترليني) أي سيحصل النادي التركي على مكسب يقدر بـ(10 ملايين جنيه إسترليني).

ويقدم الدولي المصري مستويات رائعة رفقة فريقه طرابزون سبور حيث شارك في (23 مباراة) بكافة المسابقات سجل خلالها (11 هدفًا) وصنع (4 أهداف آخرين).