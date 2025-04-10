قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الدقران، إن العجز في الأرصدة الدوائية والمستلزمات الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية؛ وصل إلى مستويات «خطيرة وغير مسبوقة» جراء الحصار الإسرائيلي المطبق.

وأضاف خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن نسبة الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية التي نفد رصيدها «صفر» بلغت 37%، ذاكرا أن 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم نفدت بالكامل، كما أن معظم أدوية صحة الأم والطفل وصلت أرصدتها إلى الصفر.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى عجز أدوية الأقسام الحيوية كغرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ، قائلا: «نخشى أن تتوقف الأقسام الحيوية في المستشفيات خلال أيام قليلة» بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها المنشآت الصحية بشكل كلي.

كما لفت إلى عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة لنحو 80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم، محذرا من أن «حياة أكثر من 60 ألف طفل في غزة مهددة بالموت نتيجة سوء التغذية»، فضلا عن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول تطعيمات شلل الأطفال لأكثر من 650 ألف طفل.