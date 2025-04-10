باكستان تبحث خفض فترة الدراسة بسبب الحرارة الشديدة

من المرجح زيادة فترة العطلة الصيفية للمدارس في باكستان هذا العام، في ظل التحذيرات من احتمال تعرض البلاد لموجات حرارة مرتفعة وطويلة الأمد.

ونصحت وكالة مواجهة الكوارث في إقليم البنجاب بوسط البلاد، الحكومة بإصدار أمر بإغلاق المدارس قبل شهر يونيو المقبل، وهو الموعد المعتاد لبدء التلاميذ العطلة الصيفية.

ومن المتوقع أن تتبع الحكومة توصية الوكالة.

جدير بالذكر أن هناك الكثير من مباني المدارس غير مجهزة بمكيفات الهواء، كما أن المسافة التي يقطعها الكثير من الطلبة من أجل الذهاب إلى المدارس في ظل درجات الحرارة شديدة الارتفاع، تشكل خطرا صحيا عليهم في حد ذاتها.

وأوضح عرفان علي رئيس وكالة مواجهة الكوارث، اليوم الخميس: "من شأن هذه الخطوة أن تحمي الأطفال من التعرض لضربات الشمس، ومن احتمال تفشي إصابتهم بالإسهال".

يشار إلى أن درجات الحرارة خلال فترة النهار عادة ما تتراوح خلال أشهر الصيف الحارقة حول 50 درجة مئوية، في أجزاء من الإقليم الذي يبلغ تعداده سكانه حوالي 130 مليون نسمة.