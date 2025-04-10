نشطاء السلام الأخضر يحتجون أمام السفارة الأمريكية في لندن على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

0اعتقلت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن ستة من نشطاء البيئة بمنظمة السلام الأخضر، اليوم الخميس، بعد أن سكبوا 300 لتر (79 جالونا) من الصبغة الحمراء بلون الدماء في بركة مياه أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقالت شرطة العاصمة إن الأشخاص الستة اعتقلوا للاشتباه في ارتكابهم تهمتي إلحاق أضرار جنائية والتآمر على إحداث أضرار جنائية.

وأضافت أنه لم يكن هناك "أي خرق أو محاولة اختراق للمحيط الآمن" لمبنى السفارة ، حيث يمكن الوصول إلى بركة المياه عبر ممر عام للمشاة .

وقالت منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة إن 12 من نشطائها سكبوا في بركة المياه "صبغة غير سامة وقابلة للتحلل من حاويات كتب عليها عبارة أوقفوا تسليح إسرائيل".

وأضافت المنظمة المستقلة في بيان لها ، إن مديرها التنفيذي المشارك في المملكة المتحدة ، ويل ماكالوم ، كان من بين المعتقلين بعد الاحتجاج ، الذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على "الموت والدمار الذي يحدث في غزة كنتيجة مباشرة لاستمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".