الرئيس اللبناني: حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون

أكّد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أن حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس عون، نقلها عنه النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا اليوم، حيث التقى رئيس الجمهورية مع وفد "كتلة الاعتدال الوطني" النيابية.

وتناول اللقاء، عددا من المواضيع الإنمائية في منطقة عكار وشمال لبنان، وإعادة تأهيل المعابر الثلاثة التي هدمتها إسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان، بالإضافة إلى عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

وأكّد رئيس الجمهورية، أن الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها.

وعن سلاح حزب الله، لفت الرئيس عون، إلى أن الحزب أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد.

وأشاد رئيس الجمهورية، بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق.

وكشف أن الحكومة أنجزت في خلال 6 أسابيع الكثير من الملفات، معبرا عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان تبدأ في الرابع مايو المقبل وتنتهي في 25 منه.