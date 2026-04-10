فرنسا تدعم التحول إلى الطاقة الكهربائية بدلا من مساعدات الوقود المؤقتة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعيد توجيه الاستثمارات لدعم الأسر والشركات في الانتقال إلى الطاقة الكهربائية، بدلاً من تقديم مساعدات وقود مؤقتة على خلفية ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب مع إيران، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت "بلومبرج" اليوم الجمعة، إن لوكورنو أوضح أن الدعم الموجه للطاقة الكهربائية سيرتفع من 5.5 مليار يورو حاليا إلى 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولارا) سنويا بحلول عام 2030، عبر إعادة توزيع الإنفاق من قطاعات أخرى وخفض استهلاك الدولة للطاقة.

وسيتم توجيه الأموال إلى مجالات تشمل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية التي تحل محل الغلايات العاملة بالغاز.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تخصيص التمويل للفئات الأكثر احتياجا، دون التأثير على خطط فرنسا لخفض عجز الميزانية.

وقال لوكورنو: "هذا يعني رفض أي إجراءات باهظة التكلفة، والتي كثيرا ما تتسبب في تأثيرات غير مباشرة ، من دون أن تعالج المشكلات الجذرية".