إذاعة فرنسية: هجمات الدعم السريع على الجيش السوداني تأتي من الأراضي الإثيوبية

ذكرت إذاعة "إر إف إي" الفرنسية، أن إثيوبيا تقدم دعمًا لميليشيا الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، التي تقاتل الجيش السوداني منذ ما يقارب 3 سنوات، مشيرة إلى أن هجمات الدعم السريع تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن تقريرا صادرا عن مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل بالولايات المتحدة، كشف عن حجة دعم إثيوبيا لميلشيا الدعم السريع في السودان".

ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى اتهام الجيش السوداني الشهر الماضي، هذه الميليشيا بشن هجمات بطائرات بدون طيار "درون" من داخل الأراضي الإثيوبية.

وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية لقاعدة عسكرية إثيوبية في إقليم بني شنقول-قومز، المحاذي للسودان، زيادة ملحوظة في النشاط خلال الأشهر الخمسة الماضية داخل قاعدة أسوسا.

ورصد خبراء جامعة ييل وصول شاحنات ثقيلة بشكل متكرر، تقوم بتفريغ حاويات ومركبات من نوع “بيك أب”، وهي مركبات تستخدم عادة من قبل الجماعات المسلحة.

وأوضح الباحثون أن هذه المركبات الخفيفة لا تتطابق مع تلك التي يستخدمها الجيش الإثيوبي عادةً.

كما تم تجهيز بعض هذه المركبات لاحقًا بتركيبات تسمح بحمل رشاشات ثقيلة.

وأشار التقرير إلى أن مركبات مشابهة شوهدت بحوزة ميليشيا الدعم السريع خلال اشتباكات في ولاية النيل الأزرق السودانية.

ووفقا للإذاعة الفرنسية فإن قاعدة أسوسا تبتعد بنحو 90 كيلومترًا فقط عن الحدود السودانية.

وبحسب باحثي جامعة ييل، فإن هذه الصور تعد دليلًا بصريًا واضحًا على أن بعض هجمات قوات الدعم السريع تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت قبل شهرين أن قاعدة أسوسا تستخدم كمعسكر تدريب لميليشيا الدعم السريع.