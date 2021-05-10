 إتاحة تطبيق «كلوب هاوس» على نظام تشغيل أندرويد - بوابة الشروق
الإثنين 10 مايو 2021 8:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

إتاحة تطبيق «كلوب هاوس» على نظام تشغيل أندرويد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 8:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 8:27 ص

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير كلوب هاوس Clubhouse إصدار نسخة من تطبيقها لمستخدمي أندرويد كجزء من اختبار تجريبي.
وذكر موقع ذا فيرج التقني أن التطبيق كان استخدامه مقتصرا على مستخدمي نظام تشغيل آي أو إس.
واعتبارًا من اليوم الأحد، يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق وتثبيته عبر هواتفهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالي.
ويتيح كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة.
بعد أكثر من عام من التفرد لنظام iOS ، أطلقت المنصة تطبيق لنظام أندرويد سيكون متاحًا في مرحلة تجريبية على نظام تشغيل Google للجوال اليوم في الولايات المتحدة ، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل والمشاركة في غرف الدردشة الصوتية فقط.
قالت الشركة في منشور بالمدونة: "خطتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي جمع ردود الفعل من المجتمع وإصلاح أي مشكلات نراها والعمل على إضافة بعض الميزات النهائية مثل المدفوعات وإنشاء المجموعات قبل طرحها على نطاق أوسع".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك