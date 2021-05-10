إتاحة تطبيق «كلوب هاوس» على نظام تشغيل أندرويد

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير كلوب هاوس Clubhouse إصدار نسخة من تطبيقها لمستخدمي أندرويد كجزء من اختبار تجريبي.

وذكر موقع ذا فيرج التقني أن التطبيق كان استخدامه مقتصرا على مستخدمي نظام تشغيل آي أو إس.

واعتبارًا من اليوم الأحد، يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق وتثبيته عبر هواتفهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالي.

ويتيح كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة.

بعد أكثر من عام من التفرد لنظام iOS ، أطلقت المنصة تطبيق لنظام أندرويد سيكون متاحًا في مرحلة تجريبية على نظام تشغيل Google للجوال اليوم في الولايات المتحدة ، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل والمشاركة في غرف الدردشة الصوتية فقط.

قالت الشركة في منشور بالمدونة: "خطتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي جمع ردود الفعل من المجتمع وإصلاح أي مشكلات نراها والعمل على إضافة بعض الميزات النهائية مثل المدفوعات وإنشاء المجموعات قبل طرحها على نطاق أوسع".