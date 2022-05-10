وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة للجزائر

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زيارة رسمية للجزائر، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردته القناة الحكومية الجزائرية.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نظيره الروسي بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة.

وطبقا للقناة، وضع لافروف إكليل من الزهور في مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية، والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الجزائر الذين راحو في الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.

ووصل لافروف إلى الجزائر في زيارة رسمية حيث تأتي في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا.

وكانت مصادر دبلوماسية جزائرية أفادت أمس الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، بأن زيارة لافروف لبحث الأزمتين الأوكرانية والليبية، والوضع في الشرق الأوسط، ومستجدات أسواق الطاقة، موضحة أن لافروف سيجري استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.