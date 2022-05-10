الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمر المانحين للاجئين السوريين

ينظم الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

وقال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان قبيل المؤتمر المقرر في بروكسل: "على الرغم من وجود حرب على أعتابنا، لا ينسى الاتحاد الأوروبي الصراعات الأخرى"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل: "يعتمد ملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة على المساعدات الإنسانية، بشكل يومي".

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 13 مليون شخص من سوريا، أو نزحوا داخليا، منذ بداية الصراع في البلاد عام 2011.

ولجأ نحو 5.6 مليون سوري إلى دول الجوار، وبلاد قريبة، ويعيش كثير منهم في فقر، وفقا لتقارير مفوضية شؤون اللاجئين.

يشار إلى أن هذا هو المؤتمر السنوي العاشر للمانحين للاجئين السوريين منذ عام 2013. وعقب مؤتمرات عقدت في الكويت ولندن، تستضيف بروكسل هذا المؤتمر السنوي منذ عام 2017.

وتمكن مؤتمر العام الماضي من جمع 5.3 مليار يورو (5.6 مليار دولار)، منها 3.7 مليار يورو قدمتها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ومنذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011، تبرع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإجمالي 27.6 مليار يورو للمساعدات الإنسانية لسوريا والمنطقة، وفقا للمفوضية.