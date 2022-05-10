وزير الخارجية الجزائري يجري مباحثات مع نظيره الروسي

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور الجزائر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى.

وقبيل انطلاق المباحثات توجه وزير الخارجية الروسي إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة ووضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما من المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لافروف بقصر الرئاسة في وقت لاحق من مساء اليوم.

ومن جهته، أعلن لافروف أن روسيا والجزائر تعتزمان التوقيع على اتفاقية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلا "إننا طيلة هذه السنوات نعمل بنشاط لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وأضاف: "بالنظر إلى التطور السريع للعلاقات الودية بين الدولتين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من التفاعل، يخطط الجانبان لإبرام وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين تعكس النوعية الجديدة لعلاقاتنا".

وتأتي هذه الزيارة في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى الجزائر في عام 2019.