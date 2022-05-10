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تفقد سفراء الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر وفرنسا مارك باريتي و أيرلندا شون أوريجان، مساء الثلاثاء، مشروع دعم وترميم ترام محطة الرمل في الأسكندرية.

واستقل السفراء الثلاث مع المعنيين بالمحافظة ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية إحدى عربات الترام، كما استمعوا إلى عرض للأعمال الجارية في المشروع.

ويمول مشروع دعم ترام الرمل كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ليكون إنجازا مهما آخر في عمل فريق أوروبا في مصر.

والمشروع يهدف لمد طريق خط الترام و تجديد المحطات و العربات، و تصل موازنة المشروع إلى 360 مليون يورو.