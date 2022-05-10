برنامج تأهيلي لتجهيز صانع ألعاب الإسماعيلي

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يخضع حسن ياسين صانع ألعاب الإسماعيلي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة مجدي باز، في ظل معاناته من كدمة بالقدم.

وكان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته بمواجهة المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الدراويش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة بمسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي خلال الأيام المقبلة للوقوف على مدى جاهزيته من اللحاق باللقاء المقبل أمام سيراميكا كيلوباترا.

ويستضيف الدراويش منافسه سيراميكا كليوباترا يوم ١٥ مايو الجاري باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة التاسعة عشرة بالمسابقة.

وشدد حمزة الجمل المدير الفني على عدم ضم أي لاعب لقائمة الفريق حال عدم اكتمال جاهزيته بشكل كامل لضمان تقديمه المردود الفني المنتظر.