محافظ الغربية يناقش موقف المتغيرات المكانية وإزالة التعديات في الأراضي الزراعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير المساعد، وأحمد حسين مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

واستعرض محافظ الغربية، موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة خلال الموجة 21، حيث تم إزالة 227 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 39063 مترًا مربعًا، تنوعت ما بين 50 حالة تعدٍ على أراضي حماية النيل بمساحة 2319 مترًا مربعا، 66 حالة على أملاك الصرف بإجمالي مساحة 3734 مترًا مربعًا إلى جانب 98 حالة تعدٍ على أملاك الري بمساحة 30924 مترًا مربعًا، و11 حالة بمساحة 1454 مترًا مربعا على أملاك الوحدات المحلية، وحالتين بمساحة 632 على أملاك السكة الحديد.

كما استعرض المحافظ، تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والذي أفاد بإزالة 67 حالة متغير غير قانوني تنوعت ما بين مبنى بلوك، حوائط حاملة، أسقف وشدات خشبية، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2306 أمتار مربعة.

ووجه المحافظ، بالاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمجاري المائية ومنع أي تعدٍ جديد للحفاظ على حق الدولة، والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صورة، وتطبيق القانون على المخالفين.