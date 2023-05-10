طائرتان مسيرتان تهاجمان قاعدة عسكرية روسية في فورونيج غربي روسيا

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هاجمت طائرتان مسيرتان قاعدة عسكرية روسية في منطقة فورونيج غربي روسيا، لا تبعد كثيرا عن أوكرانيا، بحسب تقارير رسمية.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج، عبر تطبيق تلبجرام، إنه تم التصدي للهجوم.

وأوضح جوسيف "انحرفت إحداهما عن مسارها بسبب تأثير [النيران المضادة للطائرات] وسقطت، وتم تدمير الأخرى في القصف".

وأضاف جوسيف أن حالة من التأهب القصوى ما زالت قائمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 10 جنود روس أصيبوا في الهجوم.

وكان الهدف من الهجوم منطقة بوجونوفو للتدريب العسكري جنوب غرب فورونيج، بحسب موقع "أسترا" الإخباري المستقل.

وشنت الطائرتان المسيرتان هجومهما الساعة الرابعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

وقال التقرير إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى بوجونوفو بسبب الهجوم، وإن عدد الجرحى "أكثر من عشرة أشخاص."

وقالت قناة "بازا" على تطبيق تليجرام إن عدد الجرحى من الجنود الروس يقدر بـ 14.

ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الأرقام حتى الآن.