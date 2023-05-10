إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة نقل بالطالبية

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أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الكنيسة بالطالبية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة سائق السيارة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات