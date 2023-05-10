وزير الخارجية الإسرائيلي: ندرس عرض مصر لتطبيق هدنة في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن بلاده تدرس عرض مصر لتطبيق هدنة في غزة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ«العربية» و«الحدث»، الأربعاء، إن «إسرائيل أبلغت مصر موافقتها على وقف استهداف قادة حركة الجهاد وتطبيق هدنة».

وأضافت المصادر أن «مصر قررت إرسال وفود إلى إسرائيل وغزة للاتفاق على هدنة طويلة».

وأفادت مصادر مصرية مطلعة، بأن «الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النار بشكل فوي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ودعت مصر في وقت سابق، إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري.

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة «إكسترا نيوز»، أن هناك جهودًا واتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، أكثر من 170 صاروخًا على مستوطنات ومدن إسرائيلية، غداة استشهاد 16 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على القطاع فجر الثلاثاء، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وشنت الطائرات الإسرائيلية الأربعاء، غارات جديدة على القطاع المحاصر، بعد هجوم أمس الذي أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيًا بينهم قادة في حركة الجهاد الإسلامي.