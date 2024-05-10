ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "المستقبل ومجتمع ما بعد طفرة الذكاء الاصطناعي" عبر تطبيق " زووم"، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبإشرف الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتنظيم الدكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 16 مايو.

يدير الندوة المهندس نزار سامى استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا، وعضو اللجنة، ويشارك كل من : المهندس خالد نجم مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الحوكمة الرقمية، المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وعضو اللجنة، الدكتور عاطف عبيد متخصص بتكنولوجيا المعلومات وتطوير الإدارة رئيس مؤسسة بتانة الثقافية استشاري تنظيم المعرفة وإدارة المحتوى، وعضو اللجنة، والدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى، ومقرر اللجنة.