المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: لن نقبل باتفاق نووي سيئ مع إيران

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الجمعة، إن بلاده لن تقبل باتفاق نووي سيئ مع إيران، مؤكدا أن أي اتفاق نووي نهائي مع طهران سيكون أقوى بكثير.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن ويتكوف قوله: «ليس لدى إيران خيار سوى قبول الشروط الأمريكية لاتفاق نزع السلاح النووي، إذا لم تكن جولة المفاوضات الرابعة مثمرة يوم الأحد في عمان فلن تستمر وسيتعين علينا اتخاذ مسار مختلف».

وتابع: «إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ومن غير الحكمة أن يختبر الإيرانيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

ولفت إلى أن بلاده تعتزم في المراحل المقبلة الضغط على الإيرانيين لوقف تمويل وتزويد الجماعات الذي رأى أنها موالية لها.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الجمعة، نقلا عن مسئول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة، أنَّ طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان.

ونقلت الوكالة عن عضو في الوفد الإيراني، لم تنشر اسمه قوله: «بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها».

وأضاف: «تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان».

من جانبه، يتوجه ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في هذه المحادثات .

ويأتي ذلك فيما يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى كل من السعودية وقطر قبيل جولة المفاوضات وجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الأسبوع المقبل .