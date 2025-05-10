قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، إنَّ مصر تعتبر شريكًا جيدًا للولايات المتحدة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من قبل أن واشنطن تقدر للغاية كل الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدر جهود مصر في المفاوضات بشأن غزة بين حركة حماس وإسرائيل، وكذلك فيما يخص خطة إعادة إعمار القطاع.

وأجاب على سؤاله بشأن ما إذا كان هناك توجه أمريكي لتعيين حاكم أمريكي يتولى إدارة القطاع، قائلًا إن إدارة ترامب تركز على اليوم التالي للحرب ، مؤكدا أن هناك قناعة بأن هذا الأمر يمثل أحد أهم عناصر المشكلة.

ولفت إلى أنه من الصعب الحديث عن أي خطة فعالة قابلة للتطبيق طالما أن حركة حماس تتمسك بالحكم في قطاع غزة، موضحًا أن البيت الأبيض أكد مرارًا أنه لا يرى دورًا للحركة في مستقبل غزة سواء سياسيا أو عسكريًّا.

وزعم أن حركة حماس تتمسك بالسيطرة على غزة، ما يجعل إعادة إعمار القطاع أكثر صعوبة، وفق قوله.

ورد سيد علي، على المتحدث الأمريكي قائلا له إن حركة حماس أعلنت مرارًا أنها لا تتمسك بإدارة غزة في المستقبل، لكن متحدث الخارجية الأمريكية رد بأن هذا الأمر لا يمثل قراءة إدارة ترامب.

وأوضح أنه إذا كان الأمر صحيحًا فمن غير المفهوم سبب رفض حماس المقترح الأمريكي لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن إدارة ترامب كانت على تواصل مباشر مع حماس، ولا تثق في تصريحات الحركة.