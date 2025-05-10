القبض على مهندس بالشركة المتسببة في انفجار خط غاز الواحات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المهندس التنفيذى بشركة المقاولات المسئولة عن واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات في أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول 6 أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل أثر انفجار خط غاز بدخلة طريق المحور من طريق الواحات بالقرب من جامعة نوال.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارات الإسعاف، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب نتيجة انفجار خط غاز، والتهمت النيران 10 سيارات تصادفت مرورها أثناء الحريق، وأسفر عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 شخص آخرين.

وأظهرت التحريات أن لودر تابع لشركة مقاولات شهيرة، يعمل بدون تنسيق مع الجهات المختصة، اصطدم بخط الغاز أثناء الحفر، وأدى إلى انفجار خط الغاز، وتم التحفظ على سائق اللودر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.