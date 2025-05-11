وزيرة التضامن: زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من يوليو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة القيمة المالية لمعاش «تكافل وكرامة» إلى 900 جنيه للفرد، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بعد تطبيق الزيادة بنسبة 25% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن بعض الأسر تحصل على معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى معاش «كرامة» بمبلغ آخر، ومعاش للطفل، و«كرامة أخرى في حال وجود شخص مسن»، مشيرة إلى أن هناك أسرًا يصل إجمالي ما تتقاضاه إلى 3 آلاف جنيه.

وأوضحت أن مصر تحتل المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بما يوازي 9.5% من الناتج القومي.

وأشارت إلى أن موازنة الحماية الاجتماعية 2024 لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بلغت 635 مليار جنيه، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة يعد الأول على مستوى العالم العربي وفقًا لتقارير البنك الدولي، سواء من حيث أعداد المستفيدين أو المخصصات المالية.



