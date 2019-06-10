كريم عبد الجواد يهزم بول كول في ثاني أيام بطولة السوبر العالمي للإسكواش

تألق اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا علي اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف السادس علي العالم في مباراة استمرت 40 دقيقه بنتيجة أشواط (0/2) وبواقع نقاط (13/11) (11/5) في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .

وفي مباراة أخرى تألق اللاعب البيروفي ديجو إلياس المصنف الثامن عالميا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس عالميًا في مباراة استمرت 57 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 11/5 ، 8/11، 9/11 في منافسات اليوم الثاني .