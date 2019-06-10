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كريم عبد الجواد يهزم بول كول في ثاني أيام بطولة السوبر العالمي للإسكواش

محمد زاهر
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 11:30 م

تألق اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميًا علي اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف السادس علي العالم في مباراة استمرت 40 دقيقه بنتيجة أشواط (0/2) وبواقع نقاط (13/11) (11/5) في منافسات اليوم الثاني لدورالمجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .

وفي مباراة أخرى تألق اللاعب البيروفي ديجو إلياس المصنف الثامن عالميا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس عالميًا  في مباراة استمرت 57 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 11/5 ، 8/11، 9/11 في منافسات اليوم الثاني .


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