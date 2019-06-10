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طلاب الثانوية العامة بإمبابة: امتحان الاقتصاد سهل

شريف حربي
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 12:52 م

سؤال عرف التجارة غير المنظورة أحد الاسئلة الصعبة
أكد طلاب الثانوية العامة بإمبابة لأولياء أمورهم أن امتحان مادة الاقتصاد سهل للطالب الذي راجع المادة بشكل جيد، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن على بعض الجزئيات الصعبة في جزئية ضع تعريفا للتجارة غير المنظورة، على حد قولهم.

وقال عدد من أولياء الامور في تصريحات لـ"الشروق" إن الطلبة لم يهتموا بمراجعة مادة الاقتصاد بشكل مناسب بل اعتمدوا على مراجعة عدد من المراجعات النهائية التي يتم بيعها في مراكز الدروس الخصوصية، كونها مادة لا تضاف للمجموع، مما جعلهم يشعرون بصعوبة بعض الجزئيات في المادة.

وقال ملاك مايز رزق الله، أحد أولياء الامور، بمدرسة المستقبل الابتدائية، بإمبابة، إن الطلبة يعتمدون فقط على مذاكرة المواد التي تضاف للمجموع، الأمر الذي آثر بشكل مباشر على عدم الاهتمام بمراجعة مادة الاقتصاد، والذي جعلهم يشعرون بصعوبته.

وأكدت رشا محمود، إحدى أولياء الأمور، بمدرسة أحمد زويل، أن هناك عجز في شرح المادة في المدارس مما جعل الطلاب يعزفون على مراجعاتها، فضلا عن كونها لا تضاف للمجموع الرسمي، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بتدريس تلك المادة حتى يتسنى للطلاب مراجعاتها.

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