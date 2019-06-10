مطارات دبي تحظر المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة مطلع 2020

تعهدت مطارات دبي، اليوم الاثنين، بأداء دورها في تخليص كوكب الأرض من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة من خلال الإعلان عن نيتها حظر استخدامها في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاما على مستوى العالم بدءا من الأول من كانون يناير 2020.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تقوم مطارات دبي كل عام بإعادة تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى للحد من تأثيرها على البيئة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية فقط تمكنت مطارات دبي من جمع 16 طنا من الزجاجات البلاستيكية وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي إنه يتم استقبال ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام، وأن إدارته تمتلك القدرة على "إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين بل وإزالة استخدامها نهائيا".

وأكد "اليوم نلتزم بالعمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف بدءا من الأول من يناير 2020".

وتأكيدا على هذا الالتزام قامت مطارات دبي الأسبوع الماضي بمناسبة "اليوم العالمي للأرض"، بالتعاون مع أكثر من 106 شركات تدير أعمالها في مطار دبي الدولي، باستعراض التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه من خلال القضاء على الممارسات والمواد التي من شأنها الإضرار بالبيئة. وتم تفعيل مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك حظر استخدام الأدوات والأكياس البلاستيكية والإيصالات الورقية.