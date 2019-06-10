تغيير مواعيد العمل بمحافظة الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح الحكومية بالمحافظة اعتبارا من اليوم لتصبح من السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، بدلا من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الزملوط -في بيان للمحافظة اليوم- إن القرار يأتي ضمن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فصل الصيف، على أن يعمل بهذا القرار في كافة المصالح الحكومية.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد اتخذت هذه الإجراءات العام الماضي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة وتسهيلا على المواطنين في إنهاء أعمالهم، وترشيدا للكهرباء في كافة المصالح الحكومية.

وتشهد المحافظة خلال الفترة الحالية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة والتي تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية طوال فصل الصيف وخاصة شهور يونيو ويوليو وأغسطس.