رئيس منظمة العمل الدولية يطالب بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية

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قال جاي رايدر الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين في جنيف، إنه يتعين على دول العالم الاتفاق على قيم رئيسية للتعامل مع التغير التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الاجتماعية وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد بمناسبة الذكرى السنوية الـمئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية.

وقال رايدر لممثلي 187 دولة الأعضاء في منظمة العمل الدولية مع بدء الاجتماع إن مستقبل العمل "لا يحدده لنا أحد، ليس أجهزة الإنسان الآلي، وليس الذكاء الاصطناعي ولا أي شيء آخر".

وتابع أن العمل سيكون نتيجة "رغبتنا في التعاون معا لنجعل مستقبل العمل هو المستقبل الذي نريده".

وجاءت تصريحات رايدر بمثابة معلومات تدرج في البيان الختامي لمؤتمر المنظمة الذي سيستمر حتى 21 يونيو الحالي.

ومن بين الـ40 زعيمًا الذين سيحضرون اجتماعات المنظمة، ستلقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير ميدفيديف كلمات غدا الثلاثاء.

وقبيل كلمتها غدا، أكدت ميركل الحاجة إلى تحقيق توازن بين الفرص ومخاطر التغير الرقمي.

وقالت المستشارة المحافظة في تصريح عبر الفيديو: "نريد تطبيق المعايير الاجتماعية على كل شعوب العالم".

يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919 للدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق العمال بوصفها من العناصر الأساسية للسلام العالمي.