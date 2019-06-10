مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقصف روسي على خان شيخون شمال سوريا

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أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بقصف جوي للقوات الروسية استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، إن طائرات حربية روسية استهدفت بعدة غارات جوية مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قصف بالبراميل المتفجرة استهدف المدينة ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وكانت القوات السورية قد قصفت بالصواريخ الفراغية أمس، مدينة خان شيخون وبلدة أحسم وقرية المسطومة، فيما تعرضت قرى معرة حرمة والهبيط وتل عاس لقصف بالبراميل المتفجرة.