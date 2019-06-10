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هيونداي موتور تستثمر في شركة إسرائيلية ناشئة للتكنولوجيا

سول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 2:55 م

أعلنت شركة "هيونداي موتور"، اليوم الاثنين، أنها ستستثمر في شركة "إمديجو" الإسرائيلية الناشئة، لتطوير سيارات تتصل تلقائيا بسيارة إسعاف في حال وقوع حوادث للسيارات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشركة قولها في بيان لها، إن الشركة الإسرائيلية طورت تقنية جديدة، تخطر تلقائيا بحوادث السيارات وتتصل بسيارة إسعاف. وتقوم السيارة المزودة بالتقنية تلقائيا أيضا بالإبلاغ عن الموقع الدقيق للحادث، بالإضافة إلى تفاصيل حول إصابات السائق والركاب.

وذكرت "هيونداي موتور" أن نظام "إمديجو" يحدد طبيعة الحادث باستخدام خوارزمية متطورة، ويحلل السرعة وشدة التأثير ونوع التصادم ومدى إصابات السائق والركاب المتوقعة.

ولم توضح "هيونداي" تفاصيل حول قيمة الصفقة.

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