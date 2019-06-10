ترامب يلوح بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المكسيك إذا لم تتعاون في ملف الحدود

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -اليوم الاثنين- بإعادة فرض التعريفات الجمركية على المنتجات المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة، وذلك إذا لم تتعاون المكسيك بشكل جيد مع واشنطن فيما يخص ملف الهجرة غير المشروعة والتهريب عبر الحدود.

وكتب ترامب -عبر صفحته على موقع "تويتر"، أمس الأحد-: "سنوات عديدة، لم تكن المكسيك متعاونة فيما يخص الحدود، والآن لديّ ثقة كاملة، لا سيما بعد التحدث إلى رئيسهم أمس، في أنهم سيكونون متعاونين للغاية وسيرغبون في إتمام العمل بشكل لائق"، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع المكسيكيين على شيء إضافي لم يُعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك الأمر "في الوقت المناسب".

وأضاف ترامب: "سيكون هناك الآن تعاون كبير بين المكسيك والولايات المتحدة، شيء لم يوجد لعقود. مع ذلك، إذا لم يكن هناك تعاون لسبب غير معلوم، فبإمكاننا دائما العودة إلى موقفنا السابق والمربح جدا من التعريفات، لكني لا أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا".

ويأتي تحذير ترامب للمكسيكيين بعد يوم من الإعلان رسميا عن توصل الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق بشأن الهجرة يتضمن اتخاذ المكسيكيين "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعليق واشنطن الرسوم الجمركية العقابية التي كانت تهدد بفرضها على مكسيكو سيتي "إلى أجل غير مسمى".

ووفقا للاتفاق، ستقوم المكسيك بنشر قوات الحرس الوطني، في جميع أنحاء البلاد، بدءا من الغد، كما ستنشر نحو 6 آلاف جندي إضافي، على طول حدودها الجنوبية مع جواتيمالا، وستقوم واشنطن بتوسيع برنامجها لإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء انتظارهم لمراجعة طلباتهم. لكنها، في المقابل، "ستعمل على تسريع" عملية الفصل في طلبات اللجوء.