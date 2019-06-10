قال إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، إن المتعارف عليه بين الناس تجاه الممتنع عن دفع النقفة هو تعرضه لحكم بالحبس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أنه سيتم توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على الممتنع عن دفع النفقة بعد تاريخ إنذار المتجمد عن النفقة لسبب جنائي، مستطردًا أنه في هذه الحالة يوقع عليه الحبس أوالغرامة، بعد 3 أشهر من تاريخ إنذاره.

وأشار إلى إضافة عقوبات تكميلية مثل: إيقاف رخصة القيادة أو مزاولة المهنة أو غيرها في حالة الامتناع، وتحصيل النفقة من خلال تلك الوسائل، معقبًا أنه سيتم ضخ الأموال في بنك ناصر ومنحها للمستحقين.

وأردف أن اللجنة أقرت قانون لحماية الشارع والشباب المصري من المخدرات التخليقية مثل: الاستروكس والفودو، وغيرهما، وجعل عقوبة الإتجار بها تصل إلى حد الإعدام، مشيرًا إلى دور وزارة الصحة والطب الشرعي ووزارة الداخلية في التطبيق.