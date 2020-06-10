أزمة مشتقات نفطية جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء أمس الثلاثاء، جميع محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن إغلاق محطات المشتقات النفطية تسبب بأزمة كبيرة للمواطنين و"خلال ساعات قليلة امتدت طوابير الانتظار بمئات السيارات أمام المحطات في إنتظار الحصول على بعص اللترات من البنزين".

وأضافت المصادر، أن المحطات ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء، ترقيم ملاك السيارات للحصول على البنزين.

وأكد الحوثيون، أن إغلاق المحطات جاء نتيجة لوجود أزمة نفط خانقة في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة المشتقات النفطية قد ترتفع جراء الأزمة الراهنة، فيما ارتفعت أسعار البنزين في السوق السوداء في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، مجددا.

واتهم الحوثيون، قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بمنع وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد (الخاضع لسيطرة الحوثيين).