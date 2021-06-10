مستشار الرئيس: لم نرصد آثارا جانبية شديدة بعد تلقي 3 ملايين مواطن لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الصحة لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد إقبالًا متزايدًا على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن التطعيم يرفع المناعة ويحد من مخاطر المرض.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن وزارة الصحة قاربت على تلقيح ما يتجاوز عن 3 ملايين مواطن ضد «كوفيد - 19»، نافيًا رصد آثار جانبية شديدة عليهم حتى الآن.



وذكر أن الحاصلين على اللقاح ظهرت عليهم بعض الآثار الجانبية الخفيفة المتوقعة كبعض الألم أو الاحمرار مكان الحقن أو تكسير الجسم أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، مؤكدًا أن تلك الآثار قد تظهر بعد حصول الأطفال على التطعيمات الروتينية.



وأشار مستشار الرئيس إلى عدم تأكيد تسبب لقاح «أسترازينيكا» بحالات تجلط دم تم رصدها ببعض الدول الأوروبية علميًا وفنيًا وطبيًا، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد في بريطانيا بعد تلقيح 28 مليون مواطن.