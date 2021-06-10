قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، نظرا لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخرا، والتي تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، وإحياء المشروع القومي للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثي، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.



وأضاف القصير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم مشروع إحياء البتلو، نظرا لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، لافتا إلى أنه إجمالي تمويله بلغ 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.



وأكد الوزير، أنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرا ميدانيا في جميع محافظات الجمهورية، كما تم وضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان.



وأوضح أنه تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة.