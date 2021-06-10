الإمارات: 7 وفيات و2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1717 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2190 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 591 ألفا و613 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2132 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 570 ألفا و960 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 240 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.