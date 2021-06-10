ضخ مياه الشرب لسكان مرسى مطروح بعد تشغيل محطة الرميلة ٤ وكليوباترا

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه من المقرر ضخ المياه الشرب لسكان مدينة مرسى مطروح على مدار الـ٢٤ ساعة، بعد إنشاء وتشغيل محطة الرميلة ٤ والمرحلة الثانية من محطة تحلية كيلوباترا.

وأوضح خالد أنه من المقرر وضع حجر الأساس لمحطة الرميلة ٤ في ٣٠ يونيو الجاري، بطاقة إنتاجية ٦٥ ألف متر مكعب في اليوم، ليصل بذلك إجمالي إنتاج محطة تحلية البحر بمنطقة الرميلة إلى ١٢٥ ألف م٣ في اليوم، بالإضافة إلى إنتاج المرحلة الثانية من محطة تحلية كليو بترا، وسيكون متاح ضخ مياه الشرب لسكان مدينة مرسى مطروح طوال الـ٢٤ ساعة دون انقطاع.

وأكد أن محافظة مطروح يوجد بها محطات تحلية في جميع المراكز بطول الساحل الشمالي الغربي؛ لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، وذلك في إطارها مخطط الدولة العام بإنشاء محطات تحلية لمياه البحر وبطاقات كبيرة، وجودة عالية.