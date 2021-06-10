تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الخميس، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيه.

وارتفعت البطاطس 3 قروش لتتراوح بين 2 إلى 3.8 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت الكوسة 5 قروش لتتراوح من 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت الفاصولياء لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

فيما تراجع الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.

وانخفض الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

فيما استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي ما يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وسجلت المانجو البلدي ما يتراوح بين 8 و12 جنيها.