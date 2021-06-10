 10 يونيو.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة - بوابة الشروق
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10 يونيو.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
أميرة عاصي
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 11:09 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الخميس، وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيه.
وارتفعت البطاطس 3 قروش لتتراوح بين 2 إلى 3.8 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
وارتفعت الكوسة 5 قروش لتتراوح من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
فيما تراجع الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.
وانخفض الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.
وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
فيما استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.
وسجل العنب البناتي ما يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وسجلت المانجو البلدي ما يتراوح بين 8 و12 جنيها.


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