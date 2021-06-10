حملات نظافة وتطهير في مدن محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا

نظمت مدن محافظة مطروح حملات نظافة ورش وتطهير وإزالة للإشغالات، في الشوارع والميادين، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي.

حيث أكد وجيه عبد الرازق عماره رئيس مركز ومدينة الحمام أنه تم رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينه بإجمالي ٧٠ طنا خلال الأسبوع الماضي، وإزالة التعديات على الشارع والأرصفه، مشيرا لاستمرار الحملات من منطلق الحفاظ على الشكل اللائق خاصة بنطاق الميدان الرئيس للمدينة.



وقال عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بمدينة سيوة، وفقاً لخطة العمل بهذا الشأن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، واستدامة الشكل الحضاري والجمالى للواحة، حيث تمت الأعمال بمناطق شارع أنور السادات، السوق، والسلام على أن يتم استكمال باقي المناطق بالمدينة والقرى حسب الخطة المدرجة.



كذلك قامت مدينة مرسي مطروح، بتنفيذ العديد من حملات الإزالة في مناطق وسط المدينة، ورفع القمامة والمخلفات من أحيائها الستة مع استمرار حملات رش وتطهير الشوارع بوحدات الضباب والغسيل بالكلور، وذلك في إطار مواصلة أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمدينة حفاظا على الصحة العامة.