20 مليون جنيه لتمويل 4 آلاف مشروع منتهي الصغر ببني سويف

وقع جهاز تنمية المشروعات، عقدا مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة بني سويف، لتمويل 4 آلاف مشروع متناهي الصغر بمراكز وقرى المحافظة، بإجمالي 20 مليون جنيه.



وأوضح محمد سلطان، مدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات والتي تشمل محافظات (المنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم والوادى الجديد)، أنه سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي العقد لمشروعات المرأة، وضخ ما لا يقل عن 25% من قيمة التمويل بقرى ومراكز الظهير الصحراوي بمحافظة بنى سويف.



وأضاف أن الجهاز موّل في الفترة من يناير حتى أبريل الماضي 4547 مشروعا صغيرا ومتناه الصغر بالمحافظات الخمس، بإجمالي تمويل قدره 93.8 ملايين جنيه ساهمت في توفير حوالى 7 آلاف فرصة العمل بقرى ومراكز هذه المحافظات.



وأوضح منتصر رشدي، مدير فرع الجهاز بمحافظة بني سويف، أن الجهاز نظم منذ بداية تنفيذ المبادرة، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية لتحديد المشروعات المخطط تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في 66 قرية تتضمنها المبادرة كما قام بتنظيم 15 ندوة لتوعية المواطنين في مركزى ببا وناصر بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية حصولهم عليها.



وأضاف رشدي، أن عدد من أبناء هذه القرى حصلوا على الدورات التدريبية التي نظمها الجهاز حول مهارات ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروع وخطة العمل وذلك لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.