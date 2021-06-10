الصحة: نستهدف إطلاق 800 قافلة إنجابية توعوية خدمية سنويا

قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن قوافل تنظيم الأسرة والحملات تتيح 8 أضعاف إنجاز اليوم العادي، مؤكدًا أن القوافل لها مردود على المؤشرات لضبط النمو السكاني في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تستهدف إطلاق ما بين 600 إلى 800 قافلة إنجابية توعوية خدمية، خلال العام الواحد.



وأشار إلى تقديم تلك القوافل لوسائل تنظيم الأسرة مجانًا، مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول كاللولب النحاسي والكبسولة، موضحًا أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة توعوية في 9 محافظات هي: القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والبحيرة وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان.



ولفت رئيس قطاع السكان بالصحة إلى أن قافلة تنظيم الأسرة تستمر لمدة 3 أيام داخل المحافظة الواحدة، قائلًا إن القافلة تضم 3 عيادات متنقلة داخل القرية ووحدة ثابتة تقدم خلالها 4 طبيبات الخدمة.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق قوافل لتنظيم الأسرة بـ4 محافظات، خلال الفترة من 8 إلى 24 من شهر يونيو الجاري، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»؛ بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية.