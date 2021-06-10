 «صيادلة الإسكندرية» تطالب «الصحة» بتنفيذ توصيات «النواب» بشأن تكليف كامل دفعتى 2018 و2019 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«صيادلة الإسكندرية» تطالب «الصحة» بتنفيذ توصيات «النواب» بشأن تكليف كامل دفعتى 2018 و2019

هدي الساعاتي
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 1:52 ص | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 1:52 ص

أرسلت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أمس الأربعاء خطابا لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لمطالبتها بتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب فيما يتعلق بتكليف دفعتى ٢٠١٨و٢٠١٩، وذلك بحصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليف من لم يكلف منها وعمل جدول زمني للمتبقي من دفعة عام 2019 وتكليفهم طبقا لهذا الجدول الزمني.

وناشدت النقابة وزيرة الصحة باحتواء غضب شباب الصيادلة الذين يخشون ضياع مستقبلهم بعد تعب وعناء سنوات فى الدراسة بكلية الصيدلة، وحل تلك الأزمة التي أثارت المجتمع الصيدلي.

 

وأكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية على الدعم الكامل لصيادلة الدفعتين وتبني كافة الاجراءات الشرعية والقانونية حتي التكليف الكامل لصيادلة الدفعتين.

 

 

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