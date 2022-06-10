طه إسماعيل: خسارة المنتخب؟ المنظومة الكروية في مصر تحتاج لإعادة النظر

شن طه إسماعيل، نجم الأهلي والكرة المصرية الأسبق، هجوما حادا على المنظومة الكروية في مصر، بعد خسارة الفراعنة، مساء أمس، أمام إثوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وقدم المنتخب واحدة من أسوء، مبارياته خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، أمام إثيوبيا، في المباراة التي أقيمت بـ مالاوي، بالجولة الثانية عن المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الرابع بجمع 3 نقاط مثل باق الفرق الثلاثة.

وقال إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية: « كل العيوب كانت موجودة في أداء منتخب مصر، وجودة أداء اللعيبة بدنيًا كانت سيئة جدًا».

وأضاف: «لاعبي أثيوبيا كانوا متفوقين بدنيًا علينا بشكل كبير جدًا، كنا نلعب بشكل مترهل، مساحات كبيرة مفتوحة، ومنتخب إثيوبيا أهدر انفرادات ولديه كرات بالعارضة لم نقدر المنتخب الذي أمامنا التقدير الصحيح».

وواصل: «يجب أن يتم فتح باب الاحتراف لجميع اللاعبين، جودة اللاعبين بشمال إفريقيا رائع للغاية وهذا ما ظهر اليوم بمباراة منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا».

وشدد: «جدول الدوري الغير منتظم سبب كبير في أداء المنتخب، نحتاج لفرز دوري قوي أستطيع من خلاله احتراف عدد كبير من اللاعبين مثل المغرب وتونس والجزائر»

وأتم: «المنظومة الكروية في مصر تحتاج لإعادة النظر بشكل كامل، ولا أستطيع أن ألوم إيهاب جلال واللاعبين لهم دور كبير في الخسارة اليوم».

ويستعد المنتخب، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في مباراة دولية ودية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، والتي ستقام على ملعب سيول.