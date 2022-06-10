إيطاليا تسجل 23 ألفا و534 إصابة و84 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا 23 ألفا و534 إصابة بفيروس كورونا، و84 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و589 ألفا و595، والوفيات إلى 167 ألفا و253 حالة

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و923 ألفا و5 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.