محافظ أسوان يتابع جهود المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مليار جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور محمد عبد العاطى لإنجاز هذا مشروع تأهيل وتبطين الترع بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى ، وبالتالى خدمة أغراض الرى والصناعة ومياه الشرب ، ولاسيما بأن مشروع تأهيل وتبطين الترع سيساهم فى رفع كفاءة توصيل مياة الرى للمنتفعين ولترشيد إستخدامات المياه والحفاظ على البيئة وتقليل نفقات الصيانة والتشغيل لمنظومة الرى ، مع إعطاء الوجه الحضارى للقرية المصرية .

وفى السياق ذاته، أوضح المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان ،أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تبطين تأهيل الترع فى الربع الأول من عام 2023 وذلك بإجمالى أطوال تصل إلى 300 كم مستهدفة فى المرحلة الأولى بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه حيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة 65 % حتى الآن ، مشيراً إلى أنه بالتوازى تم طرح أعمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى ٦٥٠ كم وبتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه فى المرحلة الثانية مما سيساهم فى ترشيد الإستخدامات المائية والحد من فواقد التسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها وضمان وصول المياه لنهايات الترع .