فوزي: هناك نية للأخذ بفكرة وجود مجلس أمناء أو إطار متوازن يدير الحوار





أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها للبيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني، واصفة في بيان صحفي الجمعة، أن ذلك يمثل نهجًا أحاديًا اجتزء ما ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور والتي امتدت على مدار الشهر الماضي.

وذكرت الحركة في البيان الذي خرج عن اجتماع عقدته أحزاب الحركة مساء الخميس بمقر حزب المحافظين، بحضور شركاؤها الموقعون على بيان 8 مايو، أن المجتمعين اتفقوا بالإجماع على عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني مساء الأربعاء 8 يونيو، لأنه استبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.

وأكد المجتمعون في البيان، أنهم يؤكدون على تجديد التزامهم القاطع بالبيان الصادر في 8 مايو باعتباره الحد الملزم لهم جميعا سياسيا واخلاقيا للدخول في الحوار السياسي الوطني، والذي سبق لهم قبول دخوله مبدئيا بروح بناءة ونوايا حسنة، وهو البيان الذي حدد الضمانات الاجرائية والموضوعية لضمان الوصول لحوار سياسي وطني جاد ومثمر.

والموقعون على بيان 8 مايو هم أحزاب: «الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المحافظين، الدستور، الوفاق القومي، الاشتراكي المصري، العيش والحرية - تحت التأسيس»، بالإضافة إلى الشخصيات العامة أعضاء الحركة.

وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت منذ يومين، اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، بالإضافة لاختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل، موضحة أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري، حسب البيان.

في سياق متصل، زار وفد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتسليم تصورات الحزب حول الحوار الوطني، إذ استقبلتهم الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمود فوزي مسؤول الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأكد الحزب في بيان أصدره عقب اللقاء، على ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن.

وأثناء اللقاء أكد قيادات الحزب المصري، أن الأساس في الحوار الوطني هو الإصلاح السياسي الذي سوف يعد القاطرة الرئيسية التي ستؤدي لإصلاح اقتصادي و اجتماعي، و شدد الجميع على أهمية تحديد المخرجات المرجوة، ووضع إطار زمني لها.

و من جانبها، أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، أن الأكاديمية تعمل كميسر فقط لإجراء الحوار الوطني، وأنها تعمل بحيادية وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في المشهد السياسي.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن الأمانة الفنية تعمل على قدم و ساق في جمع كل المقترحات و تصنيفها لوضع أجندة واضحة يتم العمل من خلالها بالتعاون مع كل اطراف الحوار، مؤكدا أن النية منعقدة للأخذ بفكرة وجود مجلس أمناء أو إطار متوازن يدير الحوار و سوف يتم الانتهاء من كل ما هو مطلوب و إعلانه قريبا جدا.

وكان قد ثمن رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة مديرها التنفيذى رشا راغب، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الدعوة الرئاسية الخاصة بملف الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب، مشيدًا باتباعها نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار.

وزار يمامة وبرفقته عصام شيحة عضو لجنة الحوار الوطنى بالحزب الأكاديمية الوطنية، وكان في استقبالهما راغب، والمستشار محمود فوزي مسؤول الأمانة الفنية للحوار الوطني، إذ أعلن يمامة تقدير حزب الوفد لهذه الدعوة ومشاركة الحزب في الحوار الوطني.

وكان قد رحب حزب التجمع بما تضمنه بيان إدارة الحوار الوطني من اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني كبادرة إيجابية من الأكاديمية الوطنية للتدريب تشير إلى اتجاه واضح للوصول إلى النتائج المرجوة من الحوار الوطني، مؤكدًا في بيان صدر صباح الخميس ثقته في قدرة رشوان وفوزي على القيام بمسئولياتهما على الوجه الأكمل و المُرضي لكافة أطراف الحوار على خلفية نجاح كل منهما فيما تولاه من مناصب عامة - سابقة و حالية - بكفاءة واقتدار.